В Ухте возбудили дело по факту пожара на НПЗ

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Следственный комитет России по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте 9 января.
В Ухте возбудили дело по факту пожара на НПЗ
  • © Главное управление МЧС России по Республике Коми

«9 января текущего года на территории предприятия вследствие нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов в ёмкости узла ввода присадок произошло возгорание нефтепродуктов... возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба»).

По данным следствия, в результате пожара пострадал сотрудник организации 1974 года рождения, а предприятию был нанесён ущерб в размере около 12 млн рублей.

В МЧС сообщали, что площадь пожара на НПЗ в Ухте составила 1 тыс. кв. м. 

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