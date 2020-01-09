В Ухте провели эвакуацию в ТЦ из-за пожара на НПЗ
- РИА Новости
«Эвакуация проходит. Через один выход прошло 6 тыс. человек, он у меня перед глазами, а у нас их два минимум, и эвакуационные выходы ещё. У нас рядом завод», — сказала она.
Как заявил директор торгового центра Сергей Печенкин, место ЧП находится далеко от торгового центра. Здание ТЦ не пострадало. Директор уточнил, что развлекательный комплекс закрыли, он не будет работать 9 января.
«Все разошлись, никого нет, охрана и полиция сработала чётко, эвакуировали порядка 4—5 тыс. человек», — рассказал он.
Ранее СК начал проверку по факту пожара на НПЗ в Ухте.