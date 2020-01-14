В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.

Об этом говорится на сайте регионального отделения МВД.

Как указывает ведомство, представители УФСИН России по Забайкальскому краю при осмотре прилегающей к колонии территории обнаружили три свёртка с наркотиками, которые были подготовлены для незаконной передачи отбывающим наказание.

«В городе Краснокаменске Забайкальского края полицейскими задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в заявлении.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД совместно с полицейскими петербургского главка задержали членов крупной организации, которая занималась распространением наркотиков через интернет.