В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

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В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения МВД.

Как указывает ведомство, представители УФСИН России по Забайкальскому краю при осмотре прилегающей к колонии территории обнаружили три свёртка с наркотиками, которые были подготовлены для незаконной передачи отбывающим наказание. 

«В городе Краснокаменске Забайкальского края полицейскими задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств», — говорится в заявлении.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД совместно с полицейскими петербургского главка задержали членов крупной организации, которая занималась распространением наркотиков через интернет.

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