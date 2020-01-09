В Петербурге задержали крупную банду наркоторговцев

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В Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД совместно с полицейскими петербургского главка задержали членов крупной организации, которая занималась распространением наркотиков через интернет, сообщает kp.ru.
В Петербурге задержали крупную банду наркоторговцев
  • РИА Новости

«Оперативниками была проведена спецоперация по пресечению деятельности организованной группы, на протяжении двух лет распространявшей в городе на Неве и его окрестностях психотропное вещество амфетамин, с использованием интернета и IP-телефонии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские одновременно провели 17 обысков и задержали семь человек, среди которых — предполагаемый организатор, системный администратор, двое операторов колл-центра и трое закладчиков.

У задержанных было изъято около 30 килограммов наркотика, а также сим-карты и поддельные документы.

Всем участникам группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с URA.RU рассказал об идее тюрем для уклоняющихся от лечения наркоманов.

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