В Оренбургской области ограничили максимальный процент по кредитам

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В отделении Банка России по Оренбургской области сообщили об ограничении максимального процента по кредитам и займам, передаёт RIA56.
В Оренбургской области ограничили максимальный процент по кредитам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

С 1 января 2020 года кредитные организации не могут выдавать средства, если сумма процентов превышает сам долг в полтора раза.

Это относится к кредитам, выданным на срок не более года.

«Напомню, с 1 января 2019 года лимит задолженности не мог превышать 2,5-кратный размер долга, с 1 июля 2019 года — двукратный. Это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг», — отметил управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

При этом в регионе сохранится ограничение ежедневной процентной ставки до 1% в день, а сумма общего долга не должна превышать 365%.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Роспотребнадзоре дали советы, как безопасно оформить микрозаём.

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