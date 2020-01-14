В Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса

В Оренбургской области на 180-м километре трассы М-5 Самара — Оренбург произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса, сообщает ФАН.

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение микроавтобуса Honda, в котором ехали восемь человек, и двух фургонов Mercedes-Benz.

В первом автомобиле находились двое человек, они не пострадали. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в больницу Бузулука.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал о проверке в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.