В Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса

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В Оренбургской области на 180-м километре трассы М-5 Самара — Оренбург произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса, сообщает ФАН.
В Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса
  • РИА Новости

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение микроавтобуса Honda, в котором ехали восемь человек, и двух фургонов Mercedes-Benz.

В первом автомобиле находились двое человек, они не пострадали. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в больницу Бузулука.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал о проверке в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими

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