В Оренбургской области произошло ДТП с участием микроавтобуса
- РИА Новости
По предварительной информации, произошло лобовое столкновение микроавтобуса Honda, в котором ехали восемь человек, и двух фургонов Mercedes-Benz.
В первом автомобиле находились двое человек, они не пострадали. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести.
Всех пострадавших доставили в больницу Бузулука.
Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал о проверке в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.