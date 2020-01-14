«Уралхиммаш» не будет переводить сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю

Уральский завод химического машиностроения («Уралхиммаш») не будет переходить на четырёхдневную рабочую неделю, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу завода.

«Режим сокращённой рабочей недели в январе в ПАО «Уралхиммаш» вводиться не будет. Мера эта изначально позиционировалась как превентивная, и в случае выполнения ряда условий от неё планировали отказаться», — отметили на предприятии.

Сотрудники завода сослались на требования Трудового кодекса России, по которому работодатель должен уведомить работников об изменениях режима работы за два месяца.

На сокращённый рабочий график с 13 января должны были перейти сотрудники финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, а также некоторые вспомогательные службы.

Введение четырёхдневной рабочей недели руководство завода объясняло необходимостью сократить расходы.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН оценил идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.