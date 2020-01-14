Очевидец рассказала о вынужденной посадке самолёта в Перми

Пассажир самолёта, летевшего из Красноярска в Москву, Екатерина Рукавичникова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о вынужденной посадке лайнера в Перми.

«Где-то через два часа пути мужчине стало плохо, на вид ему 60—65 лет. Я сидела в конце салона и видела, как ему оказывали помощь стюардессы. Надо сказать, что они молодцы: маску ему надели, давление измеряли. Все манипуляции провели», — отметила она.

По словам очевидца, пассажир не пришёл в себя, поэтому экипаж принял решение о посадке в Перми.

Рукавичникова добавила, что после приземления на борт самолёта поднялась бригада врачей, мужчину забрали в больницу.

14 января пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира.