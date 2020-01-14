Власти Удмуртии отчитались о мерах социальной поддержки в регионе

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Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром труда социальной защиты России Максимом Топилиным, сообщает ИА «Удмуртия».
Власти Удмуртии отчитались о мерах социальной поддержки в регионе
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  • © Александр Бречалов

Руководитель региона рассказал о реализации майских указов президента России Владимира Путина в Удмуртии, о работе в рамках нацпроектов «Демография» и «Производительность труда», об уровне доходов населения, а также о ситуации с занятостью и о предоставлении государственной социальной помощи на основе социального контракта.

Как отметил Бречалов, одной из главных задач органов власти региона является снижение доли населения региона с доходами ниже величины прожиточного минимума до 6,1% к 2024 году.

Кроме того, глава Удмуртии рассказал о новых льготах для многодетных и малообеспеченных семей.

Министр труда одобрил работу руководства Удмуртии по оказанию целевой социальной помощи малоимущим категориям населения.

В октябре 2019 года Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае планируют направить 18,2 млрд рублей на меры социальной поддержки в 2020 году.

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