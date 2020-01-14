При пожаре на Ставрополье погибли два человека

В результате пожара в частном доме в Георгиевском городском округе Ставропольского края погибли два человека, ещё двое пострадали, информирует региональный главк МЧС России.

«В результате пожара два человека получили травмы различной степени тяжести. На месте пожара обнаружены двое погибших», — передаёт пресс-служба.

Отмечается, что сообщение о пожаре площадью 80 кв. м в станице Лысогорской поступило в ведомство в 17:42, в 18:30 возгорание было локализовано, в 18:48 — ликвидировано при участии 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 14 человек и 4 единиц техники.

Как заявили в ведомстве, наиболее вероятной причиной инцидента является «неосторожное обращение с огнем детей».

При этом уточняется, что детей в числе жертв нет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе ребёнок.