При пожаре на Ставрополье погибли два человека

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В результате пожара в частном доме в Георгиевском городском округе Ставропольского края погибли два человека, ещё двое пострадали, информирует региональный главк МЧС России.
При пожаре на Ставрополье погибли два человека
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«В результате пожара два человека получили травмы различной степени тяжести. На месте пожара обнаружены двое погибших», — передаёт пресс-служба.

Отмечается, что сообщение о пожаре площадью 80 кв. м в станице Лысогорской поступило в ведомство в 17:42, в 18:30 возгорание было локализовано, в 18:48 — ликвидировано при участии 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 14 человек и 4 единиц техники.

Как заявили в ведомстве, наиболее вероятной причиной инцидента является «неосторожное обращение с огнем детей».

При этом уточняется, что детей в числе жертв нет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

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