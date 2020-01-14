При пожаре на Ставрополье погибли два человека
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«В результате пожара два человека получили травмы различной степени тяжести. На месте пожара обнаружены двое погибших», — передаёт пресс-служба.
Отмечается, что сообщение о пожаре площадью 80 кв. м в станице Лысогорской поступило в ведомство в 17:42, в 18:30 возгорание было локализовано, в 18:48 — ликвидировано при участии 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 14 человек и 4 единиц техники.
Как заявили в ведомстве, наиболее вероятной причиной инцидента является «неосторожное обращение с огнем детей».
При этом уточняется, что детей в числе жертв нет.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе ребёнок.