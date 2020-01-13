В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей, а также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации. Об этом информирует РИА Новости.

В «Столото» подчеркнули, что «розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведён в строгом соответствии с законодательством России».

Также компания опровергла какую-либо связь с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надежды Бартош до розыгрыша.

В «Столото» назвали эти обвинения «вопиющей клеветой» и рассказали о подготовке обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации.

Как пишет агентство, ранее адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в УФНС с требованием проверить появившиеся в интернете сообщения о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи.

Победительницей новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Рекордный розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь.