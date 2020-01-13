Опубликована программа Российского инвестиционного форума

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В рамках программы Российского инвестиционного форума дискуссии сосредоточатся на трёх направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».
Опубликована программа Российского инвестиционного форума
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом информирует kp.ru.

«В основе программы Российского инвестиционного форума ежегодно лежит обсуждение вопросов развития отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в каждом регионе, все эти составляющие должны работать слаженно, равномерно, без отставаний. Повестка Форума затронет не только эти аспекты — состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодёжного предпринимательства», — рассказал советник президента России Антон Кобяков.

Отмечается, что в треке, посвящённом региональному развитию, состоятся деловые сессии, где планируется обсудить повышение эффективности региональных промышленных кластеров, развитие Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономику городов и реализацию программы доступного жилья, инвестиции в инфраструктуру, развитие туристического потенциала российских регионов и акселерацию малого бизнеса.

В ходе дискуссий о цифровой трансформации экономики планируется рассмотреть такие вопросы, как обработка и хранение данных в России, цифровая инфраструктура городов, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, роль новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий, которые посвящены развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

В декабре стала известна архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума.

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