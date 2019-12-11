Стала известна архитектура программы Российского инвестиционного форума

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Стала известна архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума, который состоится 12—14 февраля в Сочи, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.
Стала известна архитектура программы Российского инвестиционного форума
  • РИА Новости

Как заявил советник президента России, заместитель председателя — ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, значительная часть программы будет посвящена социальному развитию.

В треке «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты» будет обсуждаться реализация национальных проектов, создание промышленных кластеров, развитие региональной инфраструктуры, акселерация регионального малого бизнеса и другие вопросы.

Участники дискуссий по теме «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» обсудят первые результаты цифровой трансформации, вопросы кибербезопасности искусственного интеллекта, развитие отечественного IT-сектора.

Сессии по направлению «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства» планируется посвятить вопросам развития образования, социальному предпринимательству, привлечению молодёжи в регионы.

Кроме того, программа включает форум «Здоровое общество», День молодёжного предпринимательства, финансовый семинар банков — членов межбанковского объединения ШОС.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что названы основные темы Недели российского интернета.

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