Стала известна архитектура программы Российского инвестиционного форума

Стала известна архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума, который состоится 12—14 февраля в Сочи, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Как заявил советник президента России, заместитель председателя — ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, значительная часть программы будет посвящена социальному развитию.

В треке «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты» будет обсуждаться реализация национальных проектов, создание промышленных кластеров, развитие региональной инфраструктуры, акселерация регионального малого бизнеса и другие вопросы.

Участники дискуссий по теме «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» обсудят первые результаты цифровой трансформации, вопросы кибербезопасности искусственного интеллекта, развитие отечественного IT-сектора.

Сессии по направлению «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства» планируется посвятить вопросам развития образования, социальному предпринимательству, привлечению молодёжи в регионы.

Кроме того, программа включает форум «Здоровое общество», День молодёжного предпринимательства, финансовый семинар банков — членов межбанковского объединения ШОС.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что названы основные темы Недели российского интернета.