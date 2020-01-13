В Opel сообщили о планах увеличить модельный ряд в России

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Управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин сообщил, что Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей.
В Opel сообщили о планах увеличить модельный ряд в России
  • Reuters

«У нас есть план продуктового развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в России будет существенно дополнена», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что компания не намерена ограничиваться двумя моделями, а в конце первого квартала 2020 года планирует запустить в производство фургон Vivaro. 

По его словам, в планах на текущий год «запуск на российском рынке ещё до трех моделей».

«То есть по итогам 2020 года, если у нас всё получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», — добавил Володин.

В декабре компания PSA Peugeot Citroen объявила о возобновлении продаж моделей Opel на территории России.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил решение о возобновлении продажи моделей Opel в России.

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