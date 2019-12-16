Opel возобновил продажи автомобилей в России

Компания PSA Peugeot Citroen объявила о возобновлении продаж моделей Opel на территории России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

«Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге», — отметили в компании.

General Motors, владевшая на тот момент Opel, объявила об уходе бренда с российского рынка в марте 2015 года.

В феврале 2019 года группа PSA объявила о возвращении Opel в Россию.

Подробнее — в материале RT.