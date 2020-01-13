Эксперт оценил доклад о российском ядерном оружии

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад исследовательской службы конгресса США об особенностях модернизации российского ядерного арсенала.

«Напомню, что гарантийный срок нахождения ядерных ракетных комплексов на боевом дежурстве заканчивается, поэтому Россия занимается обновлением для поддержания стратегии сдерживания вероятного противника», — сказал эксперт.

Он также добавил, что Россия создаёт новое оружие взамен старого и в разработке своего уникального вооружения Москва обогнала США на много лет.

Ранее RT писал, что США уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения.

Такое утверждение содержится в докладе исследовательской службы конгресса США.

Подробнее — в материале RT.