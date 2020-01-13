Эксперт оценил доклад о российском ядерном оружии
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«Напомню, что гарантийный срок нахождения ядерных ракетных комплексов на боевом дежурстве заканчивается, поэтому Россия занимается обновлением для поддержания стратегии сдерживания вероятного противника», — сказал эксперт.
Он также добавил, что Россия создаёт новое оружие взамен старого и в разработке своего уникального вооружения Москва обогнала США на много лет.
Ранее RT писал, что США уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения.
Такое утверждение содержится в докладе исследовательской службы конгресса США.
Подробнее — в материале RT.