Эксперт оценил доклад о российском ядерном оружии

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад исследовательской службы конгресса США об особенностях модернизации российского ядерного арсенала.
Эксперт оценил доклад о российском ядерном оружии
  • © Министерство обороны РФ

«Напомню, что гарантийный срок нахождения ядерных ракетных комплексов на боевом дежурстве заканчивается, поэтому Россия занимается обновлением для поддержания стратегии сдерживания вероятного противника», — сказал эксперт.

Он также добавил, что Россия создаёт новое оружие взамен старого и в разработке своего уникального вооружения Москва обогнала США на много лет.

Ранее RT писал, что США уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения.

Такое утверждение содержится в докладе исследовательской службы конгресса США.

Подробнее — в материале RT.

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