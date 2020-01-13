Корабли Балтфлота проведут учения с ВМС Японии в Аденском заливе

Корабли Балтийского флота проведут первые совместные учения с коллегами ВМС Японии в Аденском заливе. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Носатов.

«Предстоящие российско-японские учения, которые пройдут в Аденском заливе, станут первыми манёврами с участием кораблей Балтийского флота и ВМС Японии в новейшей истории России. Для нас это будет новое взаимодействие и опыт для командиров кораблей», — приводит ТАСС его слова.

Носатов отметил, что в ходе учений моряки двух стран отработают аспекты совместного маневрирования, противодействия террористам и спасения на море.

В сентябре 2019 года сообщалось о проведении совместных с Японией учений в акватории залива Анива на Сахалине.

Летом «ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».