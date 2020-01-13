В Белгороде журналисту пригрозили отлучением от церкви за вопросы о поборах

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Белгородская митрополия пригрозила журналисту Владимиру Корневу отлучением от церкви за то, что он задавал вопросы о предполагаемых внутрицерковных поборах.
В Белгороде журналисту пригрозили отлучением от церкви за вопросы о поборах
  • © пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии / А. Клюйко

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству Корнев, на почту издания «Белгород №1» пришло письмо о съезде Белгородской митрополии в декабре 2019 года, во время официальной части которого владыка отчитал священников за то, что они в интернете обсуждали практику «взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов».

«Речь шла не о прихожанах, а именно о внутрицерковных поборах. Этот вопрос я задавал владыке и ранее», — отметил журналист.

По словам Корнева, он попытался получить комментарий у представителей духовенства по данному вопросу, но ему никто не ответил. При этом позднее на сайте Белгородской митрополии появился материал с названием «Духовное предостережение», где говорилось, что Корнев был замечен в сборе информации, которая может быть использована для «дискредитации духовенства митрополии».

«Напоминаем, что церковь отделена от государства и действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут подпасть под прещения вплоть до отлучения от церкви», — говорится в материале.

В июне 2019 года в РПЦ прокомментировали высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

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