В РПЦ прокомментировали слова митрополита о «безбожниках» на войне

Короткая ссылка
Высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещёные люди, а безбожники погибали, является не совсем корректным. Такое мнение выразил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о «безбожниках» на войне
  • РИА Новости

«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали чёткими статистическими данными, тогда можно было бы о чём-то говорить», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил епископ Клинский Стефан, во время войны «защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий».

По его мнению, человек, который погибает «за други своя», получает «фактически небесное крещение». Кроме того, епископ добавил, что многие из участвовавших в Великой Отечественной войне обрели веру в Бога.

Ранее на мероприятии в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что погибшие некрёщеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесёнными за безбожие. Он отметил, что погибшие в первые месяцы войны молодые бойцы «были рождены уже в безбожное время».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить