В РПЦ прокомментировали слова митрополита о «безбожниках» на войне

Высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещёные люди, а безбожники погибали, является не совсем корректным. Такое мнение выразил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали чёткими статистическими данными, тогда можно было бы о чём-то говорить», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил епископ Клинский Стефан, во время войны «защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий».

По его мнению, человек, который погибает «за други своя», получает «фактически небесное крещение». Кроме того, епископ добавил, что многие из участвовавших в Великой Отечественной войне обрели веру в Бога.

Ранее на мероприятии в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что погибшие некрёщеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесёнными за безбожие. Он отметил, что погибшие в первые месяцы войны молодые бойцы «были рождены уже в безбожное время».