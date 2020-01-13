В Подмосковье начались тактические учения Таманской дивизии

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На подмосковном полигоне «Алабино» начались масштабные тактические учения Таманской дивизии.
В Подмосковье начались тактические учения Таманской дивизии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В учениях задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 6 тыс. военнослужащих.

Танковые и мотострелковые, пехотные и артиллерийские подразделения были подняты по боевой тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

«В данный момент военнослужащие осуществляют погрузку техники на железнодорожные платформы. Мероприятие это довольно технологически сложное, то есть много есть нюансов в плане погрузки машин, в плане крепления техники. Осуществляется за нами контроль со стороны сотрудников железной дороги», — заявил ФАН командир батальона связи Иван Ефремов.

С 3 по 7 февраля на полигоне «Мулино» пройдёт активная фаза полковых тактических учений.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области прошли проверку боевой готовности.

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