В Подмосковье начались тактические учения Таманской дивизии
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- РИА Новости
В учениях задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 6 тыс. военнослужащих.
Танковые и мотострелковые, пехотные и артиллерийские подразделения были подняты по боевой тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.
«В данный момент военнослужащие осуществляют погрузку техники на железнодорожные платформы. Мероприятие это довольно технологически сложное, то есть много есть нюансов в плане погрузки машин, в плане крепления техники. Осуществляется за нами контроль со стороны сотрудников железной дороги», — заявил ФАН командир батальона связи Иван Ефремов.
С 3 по 7 февраля на полигоне «Мулино» пройдёт активная фаза полковых тактических учений.
Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области прошли проверку боевой готовности.