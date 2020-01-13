В Москве пройдёт Студенческий фестиваль предпринимательства

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В столичном дворце спорта «Мегаспорт» 26 января состоится Студенческий фестиваль предпринимательства.
В Москве пройдёт Студенческий фестиваль предпринимательства
  • Pixabay

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, для гостей организуют мастер-классы и лекции. Участникам расскажут, как основать свой бизнес и что нужно для успешного роста.

Приглашённые эксперты научат создавать, развивать и продавать бизнес-идеи с помощью soft skills.

Для участия в мероприятии студентам необходимо до 20 января оставить заявку на сайте фестиваля и пройти отборочный этап, уточняет сайт «Москва 24».

Экспертное жюри выберет самые интересные проекты по четырём направлениям.

В финал пройдут 40 команд, а победителями станут четыре из них.

Ранее НСН сообщала, что в Тамбовской области прошёл семинар для предпринимателей «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса».

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