Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

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Начиная с 15 января Санкт-Петербург будут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает «Петербургский дневник».
Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Всего в городе планируют установить 2096 единиц праздничного оформления.

На городских фонарях, флагштоках и фасадах зданий будут закреплены стилизованные знамёна, флаги Победы и российские флаги.

Городские набережные украсят праздничные баннеры и флаги Победы.

На больших экранах, установленных на улицах Санкт-Петербурга, будут транслироваться специальные видеоролики.

На центральных магистралях города появятся декоративные композиции.

Как пояснили в Городском центре рекламы и праздничного оформления, для праздничных плакатов использовали фотографии из архивов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО России и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

В сентябре Пятый канал сообщал, что на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.

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