ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские операторы сотовой связи начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения в тарифах «Мегафона» начнут действовать уже с 13 января, а для абонентов «Вымпелкома» повышение цен начнётся с 16 января.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал RT сообщение о том, что сотовые операторы повысили стоимость тарифов.

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