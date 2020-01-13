ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.

Об этом сообщает ТАСС.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские операторы сотовой связи начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения в тарифах «Мегафона» начнут действовать уже с 13 января, а для абонентов «Вымпелкома» повышение цен начнётся с 16 января.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал RT сообщение о том, что сотовые операторы повысили стоимость тарифов.