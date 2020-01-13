Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на соответствующие цели будет выделено до 22 млн рублей.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что вторую партию не зарегистрированных в России лекарственных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.
Юрист центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.