Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резерва правительства денег на закупку не зарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на соответствующие цели будет выделено до 22 млн рублей.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что вторую партию не зарегистрированных в России лекарственных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.

Юрист центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

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