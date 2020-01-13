Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резерва правительства денег на закупку не зарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на соответствующие цели будет выделено до 22 млн рублей.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что вторую партию не зарегистрированных в России лекарственных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.

Юрист центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.