Аэропорт Симферополя принял более ста тысяч пассажиров в праздничные дни

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Международный аэропорт «Симферополь» в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тыс. пассажиров, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Аэропорт Симферополя принял более ста тысяч пассажиров в праздничные дни
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, пик пассажиропотока в период праздников был зафиксирован 5 января. В этот день услугами аэропорта воспользовались более 10 тыс. человек.

Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года воздушная гавань Симферополя приняла и отправила более 300 рейсов. Самыми популярными направлениями, по традиции, стали Москва и Санкт-Петербург.

«В период новогодних праздников маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Авиакомпании увеличили частоту полётов в Москву и Новосибирск. Рейсы в Крым впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании «Алроса» и «Ижавиа». Всего на новогодние праздники полёты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Крыму оценили число посетивших полуостров в 2019 году туристов.

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