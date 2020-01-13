Пострадавшим при ЧП на заводе под Белгородом выплатили по 1 млн рублей

Правительство Белгородской области выплатило по 1 млн рублей семьям работников комбикормового завода в селе Беленькое, которые получили ожоги в результате хлопка пылевоздушной смеси на предприятии 11 января.

«Из средств компании семье каждого пострадавшего выделено по 1 млн рублей. Холдинг также выказал готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников», — говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Там также уточнили, что один мужчина 1986 года рождения находится в тяжёлом состоянии — у него термический ожог около 95% тела.

В настоящее время решается вопрос о возможности перевода пострадавших в одну из клиник Москвы.

По предварительной информации, хлопок пылевоздушной смеси произошёл из-за нарушения технологического регламента процесса производства вследствие человеческого фактора.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту ЧП на заводе под Белгородом.