Пострадавшим при ЧП на заводе под Белгородом выплатили по 1 млн рублей
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«Из средств компании семье каждого пострадавшего выделено по 1 млн рублей. Холдинг также выказал готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников», — говорится в сообщении на сайте областной администрации.
Там также уточнили, что один мужчина 1986 года рождения находится в тяжёлом состоянии — у него термический ожог около 95% тела.
В настоящее время решается вопрос о возможности перевода пострадавших в одну из клиник Москвы.
По предварительной информации, хлопок пылевоздушной смеси произошёл из-за нарушения технологического регламента процесса производства вследствие человеческого фактора.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту ЧП на заводе под Белгородом.