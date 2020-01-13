В Госдуме рассказали об идее наделить ФСИН правом официального предостережения
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- РИА Новости
По словам Хинштейна, эта мера будет работать как сдерживающий фактор для следственно-арестованных и осуждённых, которые готовятся к совершению преступления.
«Мы продолжаем системную работу по совершенствованию законодательства о профилактике правонарушений в России, поскольку считаем это направление крайне важным. Профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — подчеркнул он.
Поправки планируется внести в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
По словам Александра Хинштейна, инициативу поддержали в Минюсте и ФСИН.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в беседе с газетой «Известия» рассказал о предложении ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность.