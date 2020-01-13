В Госдуме рассказали об идее наделить ФСИН правом официального предостережения

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в беседе с «Парламентской газетой» рассказал об идее наделить сотрудников уголовно-исполнительной системы правом официального предостережения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

По словам Хинштейна, эта мера будет работать как сдерживающий фактор для следственно-арестованных и осуждённых, которые готовятся к совершению преступления.

«Мы продолжаем системную работу по совершенствованию законодательства о профилактике правонарушений в России, поскольку считаем это направление крайне важным. Профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — подчеркнул он.

Поправки планируется внести в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

По словам Александра Хинштейна, инициативу поддержали в Минюсте и ФСИН.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в беседе с газетой «Известия» рассказал о предложении ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность.