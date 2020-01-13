В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке

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Opel может представить на российском рынке электромобили при условии активной поддержки государством развития электротранспорта, заявил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
  • Reuters

Он отметил в интервью ТАСС, что в Европе идея электротранспорта активно продвигается на государственном уровне за счёт предоставления льгот и субсидий.

«В России такой активной позиции государства в направлении электротранспорта мы пока не видим. Но если государство чётко скажет, что электротранспорт — наше будущее, давайте фокусироваться на нём, мы технологически готовы», — подчеркнул Володин.

По его словам, у Groupe PSA уже есть электромобили, в том числе под брендом Opel (Сorsa).

«Вопрос в целесообразности вывода этих автомобилей на российских рынок», — добавил он.

Ранее газета «Известия» писала, что собственникам электромобилей в России предложили разрешить пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта, бесплатно парковаться и ездить по платным трассам.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что производство первого российского электромобиля Zetta должны запустить в I квартале 2020 года.

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