В Приморье вынесли приговор экс-главе угрозыска УМВД Миляеву

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Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева к 1,5 года колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий.
В Приморье вынесли приговор экс-главе угрозыска УМВД Миляеву
  • РИА Новости

«Суд назначил ему 1,5 года колонии-поселения и на 1,5 года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти», — цитирует представителя суда РИА Новости.

30 июля Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Выяснилось, что с 2018 года экс-глава уголовного розыска Приморья информировал знакомого частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса, о запланированных полицией проверках и получил за это вознаграждение в размере более 5 млн рублей.

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