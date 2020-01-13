В Приморье вынесли приговор экс-главе угрозыска УМВД Миляеву

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева к 1,5 года колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий.

«Суд назначил ему 1,5 года колонии-поселения и на 1,5 года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти», — цитирует представителя суда РИА Новости.

30 июля Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Выяснилось, что с 2018 года экс-глава уголовного розыска Приморья информировал знакомого частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса, о запланированных полицией проверках и получил за это вознаграждение в размере более 5 млн рублей.