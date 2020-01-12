В Новой Москве потушили возгорание в ангаре

Спасатели полностью ликвидировали пожар в ангаре в Новой Москве.

Об этом сообщает столичное отделение МЧС.

Отмечается, что ранее сообщалось, что в поселении Десёновское, коттеджный посёлок «Ракитки», горит склад. Согласно уточнённым данным, возгорание произошло в металлическом ангаре размером 30 х 30 м.

«Принятыми мерами возгорание в 21:41 локализовано, а в 22:44 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — указывается в заявлении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошло возгорание на складе.