В Новой Москве потушили возгорание в ангаре
Об этом сообщает столичное отделение МЧС.
Отмечается, что ранее сообщалось, что в поселении Десёновское, коттеджный посёлок «Ракитки», горит склад. Согласно уточнённым данным, возгорание произошло в металлическом ангаре размером 30 х 30 м.
«Принятыми мерами возгорание в 21:41 локализовано, а в 22:44 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — указывается в заявлении.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять единиц техники и 51 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошло возгорание на складе.