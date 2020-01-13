RT запускает онлайн-тренинги для журналистов

Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, блогеров и операторов принять участие в онлайн-тренингах и вебинарах. Со слушателями поделятся опытом корреспонденты и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства Ruptly.

С момента открытия «Школы RT» обучение в ней прошли уже более 200 человек из 20 стран, с 2016 года она работает очном режиме, а теперь доступна и онлайн, поэтому принять участие в авторских мастер-классах можно из любой точки земного шара.

«Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Самые успешные слушатели «Школы» получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Определять лучших будут наши спикеры и кураторы», — рассказала руководитель проекта Анна Ковтунова.

«Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съёмка и постпродакшен».

Слушатели смогут узнать, как удержать внимание зрителя, снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик. Также они научатся придумывать веб-сериалы и создавать уникальный контент для социальных сетей.

Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.

Подробности на сайте «Онлайн-школы RT» — rt-school.online

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — новостной телеканал #1 на YouTube с более чем 9,5 млрд просмотров и единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.