Командир фрегата «Адмирал Григорович» рассказал о совместных учениях двух флотов
- РИА Новости
«Особенностью данных учений являлась плотность действий сил и небольшие промежутки времени между эпизодами различных боевых упражнений, зенитно-ракетных стрельб кораблями ударной группы и пусков крылатых ракет кораблями ударной группы Черноморского флота», — отметил командир.
Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.
За манёврами наблюдали лично президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.