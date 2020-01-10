Командир фрегата «Адмирал Григорович» рассказал о совместных учениях двух флотов

Командир фрегата «Адмирал Григорович», капитан 3-го ранга Константин Аксёнов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о совместных учениях Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб в акватории Чёрного моря.

РИА Новости

«Особенностью данных учений являлась плотность действий сил и небольшие промежутки времени между эпизодами различных боевых упражнений, зенитно-ракетных стрельб кораблями ударной группы и пусков крылатых ракет кораблями ударной группы Черноморского флота», — отметил командир. Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За манёврами наблюдали лично президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.