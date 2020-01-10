В Удмуртии в 2020 году выделят 247,9 млн рублей на поддержку семей

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2020 году на заключение социальных контрактов и улучшение материального положения семей в регионе будет выделено 247,9 млн рублей.
В Удмуртии в 2020 году выделят 247,9 млн рублей на поддержку семей
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», в этом году воспользоваться единовременной выплатой по социальному контракту смогут почти 1900 семей. Каждая из них получит 131 800 рублей.

«Проект, безусловно, важен. Это стартовые вложения. Деньги небольшие. Никакой бизнес сразу не откроешь на эти средства. Мы будем больше делать акцент на организацию технических подсобных хозяйств. Поддерживать тех активных людей, которые, несмотря ни на что, трудятся, детей рожают, воспитывают их», — подчеркнул Александр Бречалов.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минмолодёжи Татарстана сообщало, что молодым семьям региона выделят более 60 млн рублей на приобретение жилья.

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