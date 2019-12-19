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На субсидии на жильё молодым семьям Татарстана выделят более 60 млн рублей

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На субсидии на приобретение жилья молодым семьям Татарстана выделят более 60 млн рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минмолодёжи.
На субсидии на жильё молодым семьям Татарстана выделят более 60 млн рублей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Регион направит 50 млн рублей, из федерального бюджета поступит ещё 13,3 млн рублей.

На поддержку могут рассчитывать в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Арском, Бугульминском, Лаишевском, Высокогорском, Нурлатском, Сабинском, Ютазинском и Елабужском районах.

Чтобы присоединиться к программе, молодые супруги в возрасте до 35 лет должны подтвердить свою платёжеспособность и встать на учёт в исполнительном комитете по месту жительства. Социальные выплаты предоставляются в виде безвозмездных субсидий на оплату до 35% стоимости покупаемого жилья.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.

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