На субсидии на жильё молодым семьям Татарстана выделят более 60 млн рублей

На субсидии на приобретение жилья молодым семьям Татарстана выделят более 60 млн рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минмолодёжи.

Регион направит 50 млн рублей, из федерального бюджета поступит ещё 13,3 млн рублей.

На поддержку могут рассчитывать в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Арском, Бугульминском, Лаишевском, Высокогорском, Нурлатском, Сабинском, Ютазинском и Елабужском районах.

Чтобы присоединиться к программе, молодые супруги в возрасте до 35 лет должны подтвердить свою платёжеспособность и встать на учёт в исполнительном комитете по месту жительства. Социальные выплаты предоставляются в виде безвозмездных субсидий на оплату до 35% стоимости покупаемого жилья.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.