В Ростове-на-Дону выявили цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.

«Злоумышленники на территории складских помещений и одного из частных домовладений организовали цех, в котором осуществлялось производство алкоголя для последующей реализации в торговых точках Ростова-на-Дону... В результате противоправной деятельности фигуранты незаконно извлекли доход в размере свыше 17 млн рублей», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полицейские изъяли около 100 тыс. готовых к продаже бутылок, 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также тару, пробки и коробки с этикетками.

По предварительным данным, для изготовления алкогольной продукции использовалась неочищенная вода из уличного бассейна.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении или сбыте товаров и продукции без маркировки, совершённые группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подозреваемые помещены под домашний арест.

В декабре Пятый канал передавал о возбуждении в Калужской области уголовного дела в связи с обнаружением нелегального цеха по производству алкогольных напитков, которые продавали в разные регионы под брендами известных производителей.