В Крыму рассказали о подготовке к запуску авиасообщения с Арменией

Между Симферополем и Ереваном с марта планируется запустить регулярное авиасообщение, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года... Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полётов и договоров с аэропортами», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, российская авиакомпания «Икар» уже получила разрешение Росавиации на регулярные полёты по данному маршруту.

Планируется, что рейсы из Симферополя в Ереван и обратно будут осуществляться не менее двух раз в неделю.

«Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и ещё больше укрепит международный статус аэропорта «Симферополь», — подчеркнул Черняк.

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец предложил запустить прямое железнодорожное и авиасообщение с Белоруссией.