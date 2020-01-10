Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров
- Андрей Баронов
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По информации журнала, весной 2019 года активы бизнесменов уже составляли $700 млн, а заключённая с Insight Partners сделка позволит им войти в число долларовых миллиардеров.
Как уточнили в Veeam Software, ожидается, что сделка завершится в первом квартале текущего года.
При этом после продажи компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров.
Ранее Forbes назвал одного из совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина самым разбогатевшим российским миллиардером в 2019 году.