Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов благодаря сделке по продаже своей компании американскому фонду Insight Partners за $5 млрд станут долларовыми миллиардерами, пишет Forbes.

По информации журнала, весной 2019 года активы бизнесменов уже составляли $700 млн, а заключённая с Insight Partners сделка позволит им войти в число долларовых миллиардеров.

Как уточнили в Veeam Software, ожидается, что сделка завершится в первом квартале текущего года.

При этом после продажи компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров.

Ранее Forbes назвал одного из совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина самым разбогатевшим российским миллиардером в 2019 году.