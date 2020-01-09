Под Воронежем при наезде автомобиля погиб человек

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В Воронежской области при наезде автомобиля на пешеходов погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону Наталью Куликову.
Под Воронежем при наезде автомобиля погиб человек
  • РИА Новости

Куликова сообщила, что около 20:00 мск на улице Медведовского в городе Острогожске ВАЗ-2110 столкнулся с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В результате этой аварии никто не пострадал.

По её словам, прибывший на место для оформления аварии экипаж ДПС включил проблесковые маяки на патрульном автомобиле, выставил знаки аварийной остановки.

«Примерно в 21:10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя», — рассказала представитель ведомства.

По её информации, 44-летний хозяин Mitsubishi погиб на месте.

«Двое получили ранения: водителю автомобиля ВАЗ-2110 оказана помощь, он отпущен домой, инспектор на автомобиле скорой помощи направлен в Лискинскую ЦРБ», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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