Под Воронежем при наезде автомобиля погиб человек
- РИА Новости
Куликова сообщила, что около 20:00 мск на улице Медведовского в городе Острогожске ВАЗ-2110 столкнулся с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В результате этой аварии никто не пострадал.
По её словам, прибывший на место для оформления аварии экипаж ДПС включил проблесковые маяки на патрульном автомобиле, выставил знаки аварийной остановки.
«Примерно в 21:10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя», — рассказала представитель ведомства.
По её информации, 44-летний хозяин Mitsubishi погиб на месте.
«Двое получили ранения: водителю автомобиля ВАЗ-2110 оказана помощь, он отпущен домой, инспектор на автомобиле скорой помощи направлен в Лискинскую ЦРБ», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.