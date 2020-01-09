Адвокат рассказал о деле подозреваемого в убийстве собак депутата

Адвокат Лев Мусихин, который представляет интересы депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, подозреваемого в убийстве двух охотничьих собак, рассказал о расследовании дела.

«Вячеслав Николаевич выехал с фермы на своём рабочем автомобиле… Потерпевший Андрей Рогачёв увидел его, остановил и спросил, не видел ли тот, где бегают его собаки. На это мой клиент сказал: «Видел, но уже не бегают». Диалог закончился. А весь ажиотаж вокруг ситуации происходит из-за статуса моего клиента и домыслов его недоброжелателей», — цитирует портал Свойкировский Мусихина.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет доказательств того, что Ягдаров стрелял в животных.

Говоря о ходе расследования, адвокат указал, что на данный момент назначены несколько экспертиз, в том числе баллистическая.

Их результаты, по мнению Мусихина, могут стать известны в течение месяца. Депутат добровольно сдал имеющиеся у него ружья и боеприпасы для проведения экспертизы.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак.

По версии следствия, 29 декабря фигурант «из хулиганских побуждений без значительного повода» застрелил из ружья двух собак местного жителя.

Как сообщалось, владелец собак заявлял, что животных убил именно депутат Ягдаров.