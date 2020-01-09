В Подмосковье откроются пункты утилизации новогодних ёлок

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В Московской области 15 января в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке» откроются пункты приёма новогодних деревьев, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье откроются пункты утилизации новогодних ёлок
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Акция проводится второй год подряд.

«В этом году мы рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлечённость населения в раздельный сбор отходов. Кроме этого, в конце года мы открыли несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки «Мегабак», куда жители смогут также привозить не только ели, но и все крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику», — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в прошлом году в рамках акции «Подари вторую жизнь ёлке» удалось собрать более 7,5 тыс. деревьев.

По его словам, акция направлена на уменьшение отходов, которые должны отправиться на полигон.

Сдать ёлку на переработку можно будет до 31 января.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.

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