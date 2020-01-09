В ОСК назвали срок ввода в строй пострадавшего от пожара крейсера «Адмирал Кузнецов»
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«Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку ещё не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования оно практически всё предусмотрено в бюджете на модернизацию», — отметил Рахманов.
По его словам, точный размер ущерба от пожара будет известен в конце января, после завершения работы специальной комиссии.
Пожар произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра попала в трюмное помещение с мазутом.
В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.