В ОСК назвали срок ввода в строй пострадавшего от пожара крейсера «Адмирал Кузнецов»

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Президент АО «Объединённая судостроительная компания» Алексей Рахманов заявил, что после запланированного ремонта тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет введён в эксплуатацию в 2022 году, сообщает ФАН.
В ОСК назвали срок ввода в строй пострадавшего от пожара крейсера «Адмирал Кузнецов»
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«Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку ещё не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования оно практически всё предусмотрено в бюджете на модернизацию», — отметил Рахманов.

По его словам, точный размер ущерба от пожара будет известен в конце января, после завершения работы специальной комиссии.

Пожар произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра попала в трюмное помещение с мазутом. 

В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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