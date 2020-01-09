В ОСК назвали срок ввода в строй пострадавшего от пожара крейсера «Адмирал Кузнецов»

Президент АО «Объединённая судостроительная компания» Алексей Рахманов заявил, что после запланированного ремонта тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет введён в эксплуатацию в 2022 году, сообщает ФАН.

«Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку ещё не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования оно практически всё предусмотрено в бюджете на модернизацию», — отметил Рахманов.

По его словам, точный размер ущерба от пожара будет известен в конце января, после завершения работы специальной комиссии.

Пожар произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра попала в трюмное помещение с мазутом.

В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.