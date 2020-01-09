В Россельхознадзоре назвали главные тренды агроэкспорта ближайших лет
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- РИА Новости
По его мнению, в тройке товаров — лидеров российского агроэкспорта будут зерно, растительное масло и мясо.
При этом глава ведомства предположил, что Россия будет продавать за рубеж не только пшеницу, но и рапс, кукурузу, масличный лён, сафлор и много бобовых.
«В Турции выращивают эти культуры и продают их в Ирак, Иран, Азербайджан. Турецкие коллеги просят Россию производить больше кукурузы, которая требует много воды, в Турции она дорогая», — уточнил Данкверт.
По его словам, из кукурузы также можно производить спирт, при этом его выход будет выше, чем из пшеницы.
Ранее Nation News со ссылкой на сайт Россельхознадзора сообщал, что в Санкт-Петербурге было обнаружено 4,5 тонны красной икры неизвестного происхождения.