В Россельхознадзоре назвали главные тренды агроэкспорта ближайших лет

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» назвал основные тренды российского агроэкспорта предстоящего десятилетия.

По его мнению, в тройке товаров — лидеров российского агроэкспорта будут зерно, растительное масло и мясо.

При этом глава ведомства предположил, что Россия будет продавать за рубеж не только пшеницу, но и рапс, кукурузу, масличный лён, сафлор и много бобовых.

«В Турции выращивают эти культуры и продают их в Ирак, Иран, Азербайджан. Турецкие коллеги просят Россию производить больше кукурузы, которая требует много воды, в Турции она дорогая», — уточнил Данкверт.

По его словам, из кукурузы также можно производить спирт, при этом его выход будет выше, чем из пшеницы.

Ранее Nation News со ссылкой на сайт Россельхознадзора сообщал, что в Санкт-Петербурге было обнаружено 4,5 тонны красной икры неизвестного происхождения.