Жириновский прокомментировал раздачу денег «холопам» в центре Москвы
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- РИА Новости
«Им не нравятся слова «холопы», «крепостные». Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — цитирует политика РИА Новости.
По его словам, дети зависят от родителей, а родители от детей, и «это и есть крепостное право». Он призвал «не стесняться» этого выражения.
Жириновский также считает, что людям надо раздавать больше денег, поскольку, по его мнению, народ нуждается в этом.
5 января Жириновский раздал посетителям ярмарки в центре Москвы деньги. Видеозапись появилась в социальных сетях.
«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — комментировал он происходящее на кадрах.
В пресс-службе ЛДПР заявили, что некоторые СМИ сильно исказили происходящее и вырвали из контекста «крошечный фрагмент», в котором депутат «в шутливой манере» общается с окружающими.
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания политика после 13 января.