Жириновский прокомментировал раздачу денег «холопам» в центре Москвы

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя раздачу им денег на Красной площади, заявил, что в слове «холопы» нет ничего предосудительного.
Жириновский прокомментировал раздачу денег «холопам» в центре Москвы
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Им не нравятся слова «холопы», «крепостные». Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, дети зависят от родителей, а родители от детей, и «это и есть крепостное право». Он призвал «не стесняться» этого выражения. 

Жириновский также считает, что людям надо раздавать больше денег, поскольку, по его мнению, народ нуждается в этом.

5 января Жириновский раздал посетителям ярмарки в центре Москвы деньги. Видеозапись появилась в социальных сетях.

«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — комментировал он происходящее на кадрах.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что некоторые СМИ сильно исказили происходящее и вырвали из контекста «крошечный фрагмент», в котором депутат «в шутливой манере» общается с окружающими.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания политика после 13 января.

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