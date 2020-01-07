Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
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- РИА Новости
«Некоторые СМИ сильно исказили происходящее. Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Жириновского.
Там отметили, что «СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан».
Авторы сообщения добавили, что Жириновский — «редкий политик, который не только искренне любит народ России, но и регулярно лично встречается с гражданами».
«И простые люди любят его именно за это — за непосредственность и честность», — указали в пресс-службе.
В партии также обратились к журналистам, «которые, сидя в теплых кабинетах, ищут оскорбление и обиду в словах Жириновского», пригласив работников СМИ «на его новые встречи с гражданами».
Ранее Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в его Instagram, запись доступна в социальных сетях.
«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — комментирует происходящее на кадрах депутат.
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания лидера ЛДПР после 13 января.