Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».

«Некоторые СМИ сильно исказили происходящее. Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Жириновского.

Там отметили, что «СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан».

Авторы сообщения добавили, что Жириновский — «редкий политик, который не только искренне любит народ России, но и регулярно лично встречается с гражданами».

«И простые люди любят его именно за это — за непосредственность и честность», — указали в пресс-службе.

В партии также обратились к журналистам, «которые, сидя в теплых кабинетах, ищут оскорбление и обиду в словах Жириновского», пригласив работников СМИ «на его новые встречи с гражданами».

Ранее Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в его Instagram, запись доступна в социальных сетях.

«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — комментирует происходящее на кадрах депутат.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания лидера ЛДПР после 13 января.