В ряде районов Москвы ограничат движение транспорта с 9 января
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В частности, до 10 апреля введут ограничения в районе Восточное Бирюлёво — из-за инженерных работ. Они затронут участок Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2. Нельзя будет проехать по одной из полос, но часть дороги расширят, убрав парковочные места.
«С 9 января по 30 апреля из-за работ на инженерных сетях ограничат движение транспорта по одной полосе на Просторной улице от дома 6 до дома 4», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Число полос при этом сохранится.
Ранее «Газета.Ru» сообщала об ограничении движения 6 и 7 января в центре Москвы.