В ряде районов Москвы ограничат движение транспорта с 9 января

В ряде районов Москвы планируют ограничить движение транспорта с четверга, 9 января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, до 10 апреля введут ограничения в районе Восточное Бирюлёво — из-за инженерных работ. Они затронут участок Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2. Нельзя будет проехать по одной из полос, но часть дороги расширят, убрав парковочные места.

«С 9 января по 30 апреля из-за работ на инженерных сетях ограничат движение транспорта по одной полосе на Просторной улице от дома 6 до дома 4», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Число полос при этом сохранится.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об ограничении движения 6 и 7 января в центре Москвы.