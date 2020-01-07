Туристка из Воронежа сорвалась с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи

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Туристка из Воронежа погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи, сообщает kp.ru.
Туристка из Воронежа сорвалась с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 6 января в районе Большой Азишской пещеры. 30-летняя женщина подошла к обрыву, не удержалась и упала вниз. Она скончалась на месте.

«Поисково-спасательными работами занимались четверо спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, а именно ПСП Лагонаки», — заявили в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда.

Ранее издание Newinform сообщало, что в Нижегородской области подросток погиб при попытке сделать селфи.

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