В Нижегородской области подросток погиб при попытке сделать селфи

В Нижегородской области 14-летний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

Инцидент произошёл на территории населённого пункта Первомайское 11 июня.

Как отметили в компании, делать фото рядом с энергообъектами смертельно опасно — длины селфи-палки может быть достаточно для получения удара током даже в том случае, если не было прямого контакта с оборудованием под напряжением.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области организовали доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.