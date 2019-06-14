В Нижегородской области подросток погиб при попытке сделать селфи

Короткая ссылка
В Нижегородской области 14-летний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».
В Нижегородской области подросток погиб при попытке сделать селфи
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на территории населённого пункта Первомайское 11 июня.

Как отметили в компании, делать фото рядом с энергообъектами смертельно опасно — длины селфи-палки может быть достаточно для получения удара током даже в том случае, если не было прямого контакта с оборудованием под напряжением.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области организовали доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить