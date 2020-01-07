Более 4,4 млн человек воспользовались метро и МЦК в канун Рождества

Более 4,4 млн человек воспользовались Московским метрополитеном и Московским центральным кольцом в канун Рождества, 6 января.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

По сравнению с 2019 годом число пассажиров метро выросло на 10%. Рост количества пассажиров на МЦК в этот день оценивается в 15,4%.

Также стало известно, что с 22:00 6 января до 02:00 7 января метро и МЦК воспользовались более 313 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в рождественскую ночь были открыты до 03:00.