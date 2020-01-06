В Москве рассказали о работе транспорта в рождественскую ночь
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На 16 станциях Московских центральных диаметров на Рождество будут дежурить сотрудники метрополитена, которые помогут людям выстроить маршрут, расскажут о стоимости билетов, правилах оплаты и тарифных зонах.
Некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в рождественскую ночь будут открыты до 03:00.
Ночные маршруты наземного транспорта будут работать в обычном режиме.
Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщала о работе наземного транспорта в рождественскую ночь.