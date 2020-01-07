СК возбудил дело из-за гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
СК возбудил дело из-за гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье
  • © Главное управление МЧС России по Московской области

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Личности погибших пока не установлены.

По предварительным данным СК, пожар произошёл из-за неисправной проводки. 

В связи с ЧП назначено проведено судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара.

В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал.

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