СК возбудил дело из-за гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Личности погибших пока не установлены.

По предварительным данным СК, пожар произошёл из-за неисправной проводки.

В связи с ЧП назначено проведено судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара.

В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал.