СК возбудил дело из-за гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье
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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Личности погибших пока не установлены.
По предварительным данным СК, пожар произошёл из-за неисправной проводки.
В связи с ЧП назначено проведено судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара.
В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал.